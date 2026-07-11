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Beşiktaş'tan Armand Lauriente atağı!

Beşiktaş'ın, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için yeniden girişimlere başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 19:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Armand Lauriente atağı!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi kanat transferi çalışmalarını sürdürürken Armand Lauriente için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matteo Moretto'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için İtalyan kulübüyle yeniden temas kurdu.

SASSUOLO ZORLUK ÇIKARTIYOR

Haberde, Beşiktaş'ın girişimlerine rağmen Sassuolo'nun oyuncuyu bırakma konusunda geri adım atmadığı ve transfer görüşmelerinde zorluk çıkarmayı sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Lauriente'nin siyah-beyazlı formayı giymek istediği ve transferin gerçekleşmesi için kulübü Sassuolo'ya baskı yaptığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Lauriente, geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla 39 resmi maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 

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