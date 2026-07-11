CANLI: Fenerbahçe - Pogon Szczecin

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hofmann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başladı. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP EDİN!
İKİNCİ YARI OYNANIYOR...
FENERBAHÇE: 4
POGON SZCZECIN: 0
GOLLER: 08' CENGİZ ÜNDER, 23' MUSABA, 48', 52' CHERİF
(SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN...)
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK SÜRECİ
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, buradaki son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.
CANLI TAKİP EDİN!
İKİNCİ YARI OYNANIYOR...
FENERBAHÇE: 4
POGON SZCZECIN: 0
GOLLER: 08' CENGİZ ÜNDER, 23' MUSABA, 48', 52' CHERİF
(SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN...)
⚽️GOL: 48' Cherif
📍Fenerbahçe 3-0 Pogon Szczecin
pic.twitter.com/NUR8sUSziJ
— Sporx (@sporx) July 11, 2026
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
⚽️GOL: 23' Musaba
📍Fenerbahçe 2-0 Pogon Szczecinpic.twitter.com/QVfl8DPz9D https://t.co/hzoAeINQZW
— Sporx (@sporx) July 11, 2026
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK SÜRECİ
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, buradaki son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.