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Lemina'nın kardeşi Manisa FK'ya transfer oldu!

Manisa FK, Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Lemina'nın kardeşi Manisa FK'ya transfer oldu!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi olan Noha Lemina, futbol kariyerinde PSG altyapısı, Sampdoria, Wolves, Annecy ve Yverdon Sport formalarını giydi.

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