Beşiktaş'tan santrfor hamlesi: Terem Moffi

Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet arayışlarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano, Hyeon-gyu Oh'un yanına bir forvet daha istemişti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Fransa'nın Nice kulübünde bulunan Nijeryalı golcü Terem Moffi'yi transfer listesine ekledi.
Haberin detaylarında, 27 yaşındaki santrforun takımdan ayrılmak istediği ve Nice yönetiminin uygun bir teklif gelmesi halinde bu ayrılığa sıcak bakacağı ifade edildi.
PORTO'DA KİRALIKTI
Teknik direktör Italiano'nun oyun planına uygun profilde olduğu belirtilen Terem Moffi, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Porto'da kiralık olarak geçirdi.
PERFORMANSI
Nijeryalı oyuncu, Porto formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetiminin, oyuncu ve kulübüyle olan görüşmeleri ilerleterek transferi sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Fransa'nın Nice kulübünde bulunan Nijeryalı golcü Terem Moffi'yi transfer listesine ekledi.
Haberin detaylarında, 27 yaşındaki santrforun takımdan ayrılmak istediği ve Nice yönetiminin uygun bir teklif gelmesi halinde bu ayrılığa sıcak bakacağı ifade edildi.
PORTO'DA KİRALIKTI
Teknik direktör Italiano'nun oyun planına uygun profilde olduğu belirtilen Terem Moffi, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Porto'da kiralık olarak geçirdi.
PERFORMANSI
Nijeryalı oyuncu, Porto formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetiminin, oyuncu ve kulübüyle olan görüşmeleri ilerleterek transferi sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.