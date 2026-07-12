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Beşiktaş'tan santrfor hamlesi: Terem Moffi

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Terem Moffi'yi transfer listesine alırken, oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:09
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan santrfor hamlesi: Terem Moffi
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Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet arayışlarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano, Hyeon-gyu Oh'un yanına bir forvet daha istemişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Fransa'nın Nice kulübünde bulunan Nijeryalı golcü Terem Moffi'yi transfer listesine ekledi.

Haberin detaylarında, 27 yaşındaki santrforun takımdan ayrılmak istediği ve Nice yönetiminin uygun bir teklif gelmesi halinde bu ayrılığa sıcak bakacağı ifade edildi.

PORTO'DA KİRALIKTI

Teknik direktör Italiano'nun oyun planına uygun profilde olduğu belirtilen Terem Moffi, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Porto'da kiralık olarak geçirdi.

PERFORMANSI

Nijeryalı oyuncu, Porto formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetiminin, oyuncu ve kulübüyle olan görüşmeleri ilerleterek transferi sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

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