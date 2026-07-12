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Yasin Uzun'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Yasin Uzun, 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 01:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yasin Uzun'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
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Milli sporcu Yasin Uzun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 79 kiloda mücadele eden Yasin Uzun, bronz madalya maçında İsrailli Daniel Simonian ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 mağlup eden Yasin Uzun, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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