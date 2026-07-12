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6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Ramazan Yılmaz'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Ramazan Yılmaz, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 23:35 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 01:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ramazan Yılmaz'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
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Milli sporcu Ramazan Yılmaz, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan, organizasyonda 23 yaş altı erkekler omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ramazan Yılmaz, bu sonuçla Türkiye'ye 2023 yılından bu yana Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını kazandırdı.

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