12 Temmuz
Norveç-İngiltere
1-2UZS
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
3-1UZS
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-2
11 Temmuz
Aalesund-Molde
2-2
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
4-0
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Levent Mercan: "Takımda şu anda çok iyi bir hava var"

Fenerbahçeli Levent Mercan, hazırlık kampında takımın istekli olduğunu belirterek daha iyi maçlar çıkaracaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 01:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Levent Mercan: 'Takımda şu anda çok iyi bir hava var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Levent Mercan, takımın hazırlık döneminde iyi performans sergilediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Levent, Hofmann Stadyumu'nda Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazırlık dönemindeki 2 maçı da farklı kazandıklarını belirten Levent, "Bence iki maçta da çok iyi performans gösterdik. Takımdaki istek ve arzu şu ana kadar çok iyi durumda, iki maçta da onu gösterdik. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları kamp sürecinde çalışarak gidereceğiz. Daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. 2 maçtan da güzel galibiyetlerle ayrıldık." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu aktaran Levent, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsmail hoca kendi felsefesini anlatmaya çalıştı. Bence biz de takım olarak hocanın dediklerini ve istediklerini yaptık. 2 maçta da bunu gösterdik. Eksiklerimiz var tabii ama çalışarak daha iyi iş çıkarabiliriz. Herkes tatilden iyi döndü ve herkes çok istekli. Takımda şu anda çok iyi bir hava var."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.