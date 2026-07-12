12 Temmuz
Norveç-İngiltere
1-2101'
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-2
11 Temmuz
Aalesund-Molde
2-2
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
4-0
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Milli dartçılardan Avrupa'da altın başarı

Milli dartçılar, Avrupa Gençler Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 01:38
Milli dartçılardan Avrupa'da altın başarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli dartçılar, İrlanda'da düzenlenen WDF Avrupa Gençler Dart Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Limerick kentindeki organizasyonda Zehra Gemi ile Ayşegül Karagöz'den oluşan genç kadın milli takımı, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Zehra Gemi, ayrıca tek genç kadınlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.