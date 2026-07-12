Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Son söz Djibril Sow'da

Beşiktaş'ta birçok talibi olan Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin geleceğinin belirsiz olması siyah-beyazlıları alternatif isimleri yöneltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte bunlardan birisi de İspanya'da Sevilla'da oynayan Senegal asıllı İsviçreli maestro Djibril Sow...
İspanyol basınından Ficherio'nun iddiasına göre; Siyah beyazlılar, Sow'un transferi için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.
Haberde, Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren teklifinin İspanyol temsilcisi tarafından kabul edildiği öne sürüldü.
Transferin gerçekleşmesi için son kararın Djibril Sow cephesine ait olduğu vurgulanırken, taraflar arasındaki sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Yıldız orta saha, geçtiğimiz sezon 35 maçta 5 gol, 4 asist katkısı sağladı. 55 kez milli formayı giyen Djibril Sow, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynuyor.
10 MİLYON EURO'YA LA LIGA'YA TRANSFER OLDU
Sow, İsviçre'de Zürih takımının altyapısından yetişti. Ardından Almanya'da Borussia Mönchengladbach, ülkesinde Young Boys, yine Almanya'da Eintracht Frankfurt formalarını giydikten sonra 2023'te 10 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tuttu.
İspanyol basınından Ficherio'nun iddiasına göre; Siyah beyazlılar, Sow'un transferi için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.
Haberde, Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren teklifinin İspanyol temsilcisi tarafından kabul edildiği öne sürüldü.
Transferin gerçekleşmesi için son kararın Djibril Sow cephesine ait olduğu vurgulanırken, taraflar arasındaki sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Yıldız orta saha, geçtiğimiz sezon 35 maçta 5 gol, 4 asist katkısı sağladı. 55 kez milli formayı giyen Djibril Sow, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynuyor.
10 MİLYON EURO'YA LA LIGA'YA TRANSFER OLDU
Sow, İsviçre'de Zürih takımının altyapısından yetişti. Ardından Almanya'da Borussia Mönchengladbach, ülkesinde Young Boys, yine Almanya'da Eintracht Frankfurt formalarını giydikten sonra 2023'te 10 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tuttu.