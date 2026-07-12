Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Oğuz Aydın zirvesi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajerleri Avusturya kampında yönetim ve teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki oyuncunun geleceğinin masaya yatırıldığı görüşmede, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın hem Oosterwolde'nin hem de Oğuz Aydın'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Öte yandan Jayden Oosterwolde'nin menajerinin, yurt dışından gelen bazı transfer tekliflerini Fenerbahçe yönetimine ilettiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncuyla ilgili nihai kararını kamp sürecinin ardından vermesi bekleniyor.
Öte yandan Jayden Oosterwolde'nin menajerinin, yurt dışından gelen bazı transfer tekliflerini Fenerbahçe yönetimine ilettiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncuyla ilgili nihai kararını kamp sürecinin ardından vermesi bekleniyor.