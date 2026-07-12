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Yıllarca beklenen maç 1 dakikada bitti! McGregor şoku

5 yıllık aradan sonra oktagona dönen Conor McGregor, Max Holloway ile karşı karşıya geldiği maçta beklemediği bir sonuçla karşılaştı. UFC 329 etkinliğinin ana maçında McGregor ile Holloway'in karşılaşması sadece 1 dakika sürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Yıllarca beklenen maç 1 dakikada bitti! McGregor şoku
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Karma dövüş sanatları (MMA) takipçilerinin merakla beklediği ve UFC 329 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 5 YIL SONRA İLK MAÇ

Son resmi karşılaşmasına 2021 yılında çıkan Conor McGregor'ın bu maçı yılın en çok beklenen MMA organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyordu. Fakat milyonlarca seyirci karşılaşmanın ilk bölümlerinde adeta hayal kırıklığına uğradı.

"BUNU BİR KEZ DAHA TEKRARLAMALIYIZ"

Eski tüy sıklet şampiyonu Holloway karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İrlandalı dövüşçü iyileştiğinde McGregor ile bir kez daha karşılaşma ihtimalini değerlendireceğini söyledi. Holloway, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha." dedi.

1 DAKİKADA SAKATLANDI

İrlandalı sporcu Conor McGregor karşılaşmanın ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı. Max Holloway, karşılaşmayı teknik nakavt ile kazandı. Yıllardır Conor McGregor'ın ringlere dönmesini bekleyen milyonlarca sporsever büyük hayal kırıklığına uğradı.

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