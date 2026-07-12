Yıllarca beklenen maç 1 dakikada bitti! McGregor şoku

Karma dövüş sanatları (MMA) takipçilerinin merakla beklediği ve UFC 329 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 YIL SONRA İLK MAÇ
Son resmi karşılaşmasına 2021 yılında çıkan Conor McGregor'ın bu maçı yılın en çok beklenen MMA organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyordu. Fakat milyonlarca seyirci karşılaşmanın ilk bölümlerinde adeta hayal kırıklığına uğradı.
"BUNU BİR KEZ DAHA TEKRARLAMALIYIZ"
Eski tüy sıklet şampiyonu Holloway karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İrlandalı dövüşçü iyileştiğinde McGregor ile bir kez daha karşılaşma ihtimalini değerlendireceğini söyledi. Holloway, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha." dedi.
1 DAKİKADA SAKATLANDI
İrlandalı sporcu Conor McGregor karşılaşmanın ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı. Max Holloway, karşılaşmayı teknik nakavt ile kazandı. Yıllardır Conor McGregor'ın ringlere dönmesini bekleyen milyonlarca sporsever büyük hayal kırıklığına uğradı.
Son resmi karşılaşmasına 2021 yılında çıkan Conor McGregor'ın bu maçı yılın en çok beklenen MMA organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyordu. Fakat milyonlarca seyirci karşılaşmanın ilk bölümlerinde adeta hayal kırıklığına uğradı.
"BUNU BİR KEZ DAHA TEKRARLAMALIYIZ"
Eski tüy sıklet şampiyonu Holloway karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İrlandalı dövüşçü iyileştiğinde McGregor ile bir kez daha karşılaşma ihtimalini değerlendireceğini söyledi. Holloway, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha." dedi.
1 DAKİKADA SAKATLANDI
İrlandalı sporcu Conor McGregor karşılaşmanın ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı. Max Holloway, karşılaşmayı teknik nakavt ile kazandı. Yıllardır Conor McGregor'ın ringlere dönmesini bekleyen milyonlarca sporsever büyük hayal kırıklığına uğradı.
Conor McGregor, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk UFC maçında sağ dizinden sakatlandı.
Max Holloway, teknik nakavtla karşılaşmayı kazandı. pic.twitter.com/F1sArcn0ke
— Sporxtv (@sporxtv) July 12, 2026