12 Temmuz
KFUM-Bodo/Glimt
15:30
12 Temmuz
Brann-Start
18:00
12 Temmuz
Rosenborg-Kristiansund BK
18:00
12 Temmuz
Sarpsborg 08-Viking
20:15
11 Temmuz
Austria Wien-Admira Wacker
19:10
12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00

Lesley Ugochukwu'dan Galatasaray için tekliflere ret

Galatasaray'ın anlaştığı Lesley Ugochukwu, İspanya ve Fransa'dan gelen teklifleri kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Lesley Ugochukwu'dan Galatasaray için tekliflere ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Burnley'den Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 yaşındaki ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarıkırmızılılar, önemli yol aldı. Lesley Ugochukwu için ilk etapta Chelsea'ye ödenen 28,7 milyon Euro talep edildi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü ortaya koydu.

Fransız oyuncunun 6,4 milyon Euro ödemesi olduğunu hatırlatan İngiliz kulübü, bunu kiralama bedeli olarak istedi ve Galatasaray da 'Tamam' dedi. Taraflar, 6,4 milyon kiralama + 23,4 milyon Euro opsiyona el sıkıştı. Fransız futbolcunun maddesi, 25 maçta forma giymesi durumunda otomatik devreye girecek. Oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu'ya daha önce İspanya'dan 2, Fransa'dan ise 1 takımın resmi teklif yaptığı öğrenildi. Ancak, Ugochukwu'nun bu teklifleri geri çevirdiği gelen haberler arasında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.