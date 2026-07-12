Lesley Ugochukwu'dan Galatasaray için tekliflere ret

Galatasaray, Burnley'den Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 yaşındaki ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarıkırmızılılar, önemli yol aldı. Lesley Ugochukwu için ilk etapta Chelsea'ye ödenen 28,7 milyon Euro talep edildi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü ortaya koydu.
Fransız oyuncunun 6,4 milyon Euro ödemesi olduğunu hatırlatan İngiliz kulübü, bunu kiralama bedeli olarak istedi ve Galatasaray da 'Tamam' dedi. Taraflar, 6,4 milyon kiralama + 23,4 milyon Euro opsiyona el sıkıştı. Fransız futbolcunun maddesi, 25 maçta forma giymesi durumunda otomatik devreye girecek. Oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu'ya daha önce İspanya'dan 2, Fransa'dan ise 1 takımın resmi teklif yaptığı öğrenildi. Ancak, Ugochukwu'nun bu teklifleri geri çevirdiği gelen haberler arasında yer aldı.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.
Fransız oyuncunun 6,4 milyon Euro ödemesi olduğunu hatırlatan İngiliz kulübü, bunu kiralama bedeli olarak istedi ve Galatasaray da 'Tamam' dedi. Taraflar, 6,4 milyon kiralama + 23,4 milyon Euro opsiyona el sıkıştı. Fransız futbolcunun maddesi, 25 maçta forma giymesi durumunda otomatik devreye girecek. Oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu'ya daha önce İspanya'dan 2, Fransa'dan ise 1 takımın resmi teklif yaptığı öğrenildi. Ancak, Ugochukwu'nun bu teklifleri geri çevirdiği gelen haberler arasında yer aldı.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.