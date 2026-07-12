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Wimbledon tek erkeklerde final günü: Sinner - Zverev

Wimbledon tek erkekler finalinde Jannik Sinner ile Alexander Zverev karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 09:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Wimbledon tek erkeklerde final günü: Sinner - Zverev
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev kozlarını paylaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek erkeklerde yarı final müsabakaları oynandı.

Son Wimbledon şampiyonu İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale çıktı.

Alman Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery'i 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseldi.

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