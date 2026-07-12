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Livakovic'e Avrupa'dan üç talip! Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Dominik Livakovic'e Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino'nun talip olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Livakovic'e Avrupa'dan üç talip! Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali
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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic için Avrupa'dan üç kulübün devreye girdi.

HIRVAT KALECİYE 3 TALİP VAR  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği belirtilen Hırvat kaleciye, Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino'nun teklif sunduğu aktarıldı. Transfer görüşmelerini oyuncunun menajeri Andy Bara'nın yürüttüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE TEKLİFİ YETERLİ BULMADI

Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Hırvat ekibinin önerdiği 3+1 milyon euroluk bonservis bedelinin Fenerbahçe tarafından yeterli bulunmadığı belirtildi.

Livakovic'in geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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