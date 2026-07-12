Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic için Avrupa'dan üç kulübün devreye girdi.
HIRVAT KALECİYE 3 TALİP VAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği belirtilen Hırvat kaleciye, Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino'nun teklif sunduğu aktarıldı. Transfer görüşmelerini oyuncunun menajeri Andy Bara'nın yürüttüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE TEKLİFİ YETERLİ BULMADI
Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Hırvat ekibinin önerdiği 3+1 milyon euroluk bonservis bedelinin Fenerbahçe tarafından yeterli bulunmadığı belirtildi.
Livakovic'in geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
HIRVAT KALECİYE 3 TALİP VAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği belirtilen Hırvat kaleciye, Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino'nun teklif sunduğu aktarıldı. Transfer görüşmelerini oyuncunun menajeri Andy Bara'nın yürüttüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE TEKLİFİ YETERLİ BULMADI
Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Hırvat ekibinin önerdiği 3+1 milyon euroluk bonservis bedelinin Fenerbahçe tarafından yeterli bulunmadığı belirtildi.
Livakovic'in geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.