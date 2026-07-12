Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezon kadro planlaması kapsamında yönetime hazırladığı raporda takımın omurgasını belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adamın, Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar üzerine kurmayı planladığı kadro iskeletinde bu üç oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi.
TEKLİF GELSE DAHİ ONAY ÇIKMAYACAK
İsmail Kartal, söz konusu üç futbolcu için gelecek transfer tekliflerine rağmen ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar'ın kilit rol üstleneceği belirtildi.
TEKLİF GELSE DAHİ ONAY ÇIKMAYACAK
İsmail Kartal, söz konusu üç futbolcu için gelecek transfer tekliflerine rağmen ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar'ın kilit rol üstleneceği belirtildi.