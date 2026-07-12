Bodrum FK'dan Ege Arslan hamlesi! Dorukhan da yolda

1'inci Lig'de geçen sezon play-offta ıskaladığı Süper Lig'e dönüş hedefine yeni sezonda ulaşmak isteyen Bodrum Futbol Kulübü transferde Altınordu'dan 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ege Arslan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Altınordu altyapısında yetişerek kulübün tüm kategorilerinde forma giyen Ege geçen sezon 2'nci Lig'de 36 maçta 5 gol attı. Bodrum FK'nın son olarak Kayserispor'da forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile de anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.
Altınordu altyapısında yetişerek kulübün tüm kategorilerinde forma giyen Ege geçen sezon 2'nci Lig'de 36 maçta 5 gol attı. Bodrum FK'nın son olarak Kayserispor'da forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile de anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.