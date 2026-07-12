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Bodrum FK'dan Ege Arslan hamlesi! Dorukhan da yolda

Bodrum FK, Altınordu'nun genç orta saha oyuncusu Ege Arslan'ı kadrosuna katarken, Dorukhan Toköz transferinde de sona yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'dan Ege Arslan hamlesi! Dorukhan da yolda
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1'inci Lig'de geçen sezon play-offta ıskaladığı Süper Lig'e dönüş hedefine yeni sezonda ulaşmak isteyen Bodrum Futbol Kulübü transferde Altınordu'dan 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ege Arslan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu altyapısında yetişerek kulübün tüm kategorilerinde forma giyen Ege geçen sezon 2'nci Lig'de 36 maçta 5 gol attı. Bodrum FK'nın son olarak Kayserispor'da forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile de anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.
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