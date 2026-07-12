Noa Lang için ayrılık iddiası!

Galatasaray'daki kiralık döneminin Napoli'ye geri dönen Noa Lang, yaz transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli, Boca Juniors forması giyen Exequiel Zeballos transferinde son aşamaya geldi.
AYRILIĞA EN YAKIN İSİM
Napoli'de bu gelişmeyle birlikte ayrılığa en yakın isim olarak 27 yaşındaki Noa Lang gösterildi.
KESİN KARAR KAMP SONRASI
İtalyan basını daha önce duyurduğu haberinde, Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin, yeni sezon kampından sonra Lang ile ilgili kesin kararını vereceğini duyurmuştu.
Galatasaray'ın da hala listesinde tuttuğu Hollandalı kanat oyuncusu ile İtalya'dan Fiorentina ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
AYRILIĞA EN YAKIN İSİM
Napoli'de bu gelişmeyle birlikte ayrılığa en yakın isim olarak 27 yaşındaki Noa Lang gösterildi.
KESİN KARAR KAMP SONRASI
İtalyan basını daha önce duyurduğu haberinde, Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin, yeni sezon kampından sonra Lang ile ilgili kesin kararını vereceğini duyurmuştu.
Galatasaray'ın da hala listesinde tuttuğu Hollandalı kanat oyuncusu ile İtalya'dan Fiorentina ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.