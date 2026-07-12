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Manisa Basket'ten iki oyuncuya teşekkür

Glint Manisa Basket, Faruk Yerkazanoğlu ile yollarını ayırırken, Paris Basketball'a transfer olan Maozinha Pereira'ya da teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'ten iki oyuncuya teşekkür
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket, yeni sezonda kadroda olmayacak iki oyuncu için veda mesajı yayınladı. Manisa temsilcisi, Faruk Yerkazanoğlu'yla yolların ayrıldığını açıklayıp, Euroleague ekibi Paris Basketball'a transfer olan Maozinha Pereira'ya da kulübe verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.
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