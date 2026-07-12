Mert Kömür'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!

Beşiktaş, devre arasında da gündeme gelen 20 yaşındaki Mert Kömür için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Augsburg'un 15 milyon euro talebine karşılık siyah beyazlılar 8 milyon euro teklif etti.
BEŞİKTAŞ'A "GELİRİM" YANITI
Pazarlıklar sürerken futbol direktörü Önder Özen'in de özel bir görüşme yaptığı genç on numaradan "Gelirim" yanıtı aldığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 30 maça çıkan Mert Kömür, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'A "GELİRİM" YANITI
Pazarlıklar sürerken futbol direktörü Önder Özen'in de özel bir görüşme yaptığı genç on numaradan "Gelirim" yanıtı aldığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 30 maça çıkan Mert Kömür, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.