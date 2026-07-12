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Mert Kömür'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!

Beşiktaş, Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür transferi için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakan genç futbolcunun, yapılan görüşmede "Gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 09:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Mert Kömür'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
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Beşiktaş, devre arasında da gündeme gelen 20 yaşındaki Mert Kömür için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Augsburg'un 15 milyon euro talebine karşılık siyah beyazlılar 8 milyon euro teklif etti.

BEŞİKTAŞ'A "GELİRİM" YANITI

Pazarlıklar sürerken futbol direktörü Önder Özen'in de özel bir görüşme yaptığı genç on numaradan "Gelirim" yanıtı aldığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 30 maça çıkan Mert Kömür, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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