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Mertens'ten Galatasaray'a transfer önerisi

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, Genk forması giyen Konstantinos Karetsas'ı sarı-kırmızılılara önerdi. 18 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:42
Haber: Sabah
Mertens'ten Galatasaray'a transfer önerisi
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Yunanistan'da 'Yeni Messi' olarak lanse edilen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas, sarı-kırmızılı takımın radarına giren isimlerden birisi oldu.

Bu transfere ise parçalı forma altında futbol kariyerine son veren ve Galatasaray ile hala iyi ilişkiler ve işbirliği içerisinde Dries Mertens öncü oldu.

MERTENS'TEN ÖNERİ

Belçikalı efsane, ülkesinde Genk forması giyen 18 yaşındaki Karetsas'ı önerdi.



HAREKETE GEÇİLDİ

Belçika Ligi'ni kasıp kavuran ve 18 yaşında olmasına karşın büyük bir kumaşa sahip olduğunu gösteren genç oyuncu için düğmeye basıldı.

CAN UZUN'UN DURUMU

Can Uzun için girişimlerini sürdüren ancak henüz kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma noktasına gelemeyen yönetim, eğer burada mutlu sona ulaşamazsa Karetsas için harekete geçecek.

Mertens'in aracılığı ile Genk ile görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Can için ayırdığı bütçeyi burada kullanacak.

35 MİLYON EURO'LUK PLAN

Yönetim 35 milyon euro önererek transferi bitirmeye çalışacak.

Genk'te geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 18 yaşındaki genç oyuncu, 3 gol attı ve 18 asist yaptı. 

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