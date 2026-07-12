Mertens'ten Galatasaray'a transfer önerisi

Yabancı kuralı nedeniyle genç oyunculara odaklanan Galatasaray'da gündeme geleceğin en önemli yıldız adaylarından birisi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'IN RADARINDA
Yunanistan'da 'Yeni Messi' olarak lanse edilen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas, sarı-kırmızılı takımın radarına giren isimlerden birisi oldu.
Bu transfere ise parçalı forma altında futbol kariyerine son veren ve Galatasaray ile hala iyi ilişkiler ve işbirliği içerisinde Dries Mertens öncü oldu.
MERTENS'TEN ÖNERİ
Belçikalı efsane, ülkesinde Genk forması giyen 18 yaşındaki Karetsas'ı önerdi.
HAREKETE GEÇİLDİ
Belçika Ligi'ni kasıp kavuran ve 18 yaşında olmasına karşın büyük bir kumaşa sahip olduğunu gösteren genç oyuncu için düğmeye basıldı.
CAN UZUN'UN DURUMU
Can Uzun için girişimlerini sürdüren ancak henüz kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma noktasına gelemeyen yönetim, eğer burada mutlu sona ulaşamazsa Karetsas için harekete geçecek.
Mertens'in aracılığı ile Genk ile görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Can için ayırdığı bütçeyi burada kullanacak.
35 MİLYON EURO'LUK PLAN
Yönetim 35 milyon euro önererek transferi bitirmeye çalışacak.
Genk'te geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 18 yaşındaki genç oyuncu, 3 gol attı ve 18 asist yaptı.
Yunanistan'da 'Yeni Messi' olarak lanse edilen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas, sarı-kırmızılı takımın radarına giren isimlerden birisi oldu.
Bu transfere ise parçalı forma altında futbol kariyerine son veren ve Galatasaray ile hala iyi ilişkiler ve işbirliği içerisinde Dries Mertens öncü oldu.
MERTENS'TEN ÖNERİ
Belçikalı efsane, ülkesinde Genk forması giyen 18 yaşındaki Karetsas'ı önerdi.
HAREKETE GEÇİLDİ
Belçika Ligi'ni kasıp kavuran ve 18 yaşında olmasına karşın büyük bir kumaşa sahip olduğunu gösteren genç oyuncu için düğmeye basıldı.
CAN UZUN'UN DURUMU
Can Uzun için girişimlerini sürdüren ancak henüz kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma noktasına gelemeyen yönetim, eğer burada mutlu sona ulaşamazsa Karetsas için harekete geçecek.
Mertens'in aracılığı ile Genk ile görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Can için ayırdığı bütçeyi burada kullanacak.
35 MİLYON EURO'LUK PLAN
Yönetim 35 milyon euro önererek transferi bitirmeye çalışacak.
Genk'te geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 18 yaşındaki genç oyuncu, 3 gol attı ve 18 asist yaptı.