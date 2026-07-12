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Fenerbahçe'de Ederson kararı! Başkan Aziz Yıldırım devrede

Brezilya Milli Takımı forması altında Dünya Kupası'nı tamamlayan kaleci Ederson'un Fenerbahçe'deki durumu, Başkan Aziz Yıldırım ile yüz yüze yapacağı görüşme sonrasında netlik kazanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:25
Haber: Milliyet
Fenerbahçe'de Ederson kararı! Başkan Aziz Yıldırım devrede
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Fenerbahçe'de geçen sezon eleştirilen isimlerden olan ve geleceği merak edilen Ederson ile Başkan Aziz Yıldırım görüşme yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de kaleci konusunu Başkan Aziz Yıldırım çözecek. Ayrılmayı planlayan Ederson ile yüz yüze bir görüşme yapacak olan Yıldırım, buradan çıkacak sonuca göre planlama yapacak. Brezilya basınına göre Ederson'un Türkiye'den ayrılmak istediği, çeşitli tekliflerin bulunduğu ifade edildi.

BAŞKA TAKIMLARLA ANILIYOR

Ederson'un adı son dönemde Benfica ile anılırken, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinden taliplerinin bulunduğu dile getirildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği dile getirildi. İkili arasındaki görüşmede Yıldırım, Ederson'dan kalmasını isteyecek.

TRANSFER PLANLAMASI

Buna rağmen Sambacı, gitme konusunda ısrarcı olursa Fenerbahçe Yönetimi, transfer planlamasına kaleciyi de alacak. Sarı-lacivertli teknik heyet, yeni sezon planlamasında, Ederson'u takımın değişmez isimlerinden biri olarak görüyor. Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı. Başarılı kalecinin, Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılabileceği ifade edildi.

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