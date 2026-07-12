Fenerbahçe'de geçen sezon eleştirilen isimlerden olan ve geleceği merak edilen Ederson ile Başkan Aziz Yıldırım görüşme yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AYRILMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'de kaleci konusunu Başkan Aziz Yıldırım çözecek. Ayrılmayı planlayan Ederson ile yüz yüze bir görüşme yapacak olan Yıldırım, buradan çıkacak sonuca göre planlama yapacak. Brezilya basınına göre Ederson'un Türkiye'den ayrılmak istediği, çeşitli tekliflerin bulunduğu ifade edildi.
BAŞKA TAKIMLARLA ANILIYOR
Ederson'un adı son dönemde Benfica ile anılırken, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinden taliplerinin bulunduğu dile getirildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği dile getirildi. İkili arasındaki görüşmede Yıldırım, Ederson'dan kalmasını isteyecek.
TRANSFER PLANLAMASI
Buna rağmen Sambacı, gitme konusunda ısrarcı olursa Fenerbahçe Yönetimi, transfer planlamasına kaleciyi de alacak. Sarı-lacivertli teknik heyet, yeni sezon planlamasında, Ederson'u takımın değişmez isimlerinden biri olarak görüyor. Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı. Başarılı kalecinin, Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılabileceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de kaleci konusunu Başkan Aziz Yıldırım çözecek. Ayrılmayı planlayan Ederson ile yüz yüze bir görüşme yapacak olan Yıldırım, buradan çıkacak sonuca göre planlama yapacak. Brezilya basınına göre Ederson'un Türkiye'den ayrılmak istediği, çeşitli tekliflerin bulunduğu ifade edildi.
BAŞKA TAKIMLARLA ANILIYOR
Ederson'un adı son dönemde Benfica ile anılırken, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinden taliplerinin bulunduğu dile getirildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği dile getirildi. İkili arasındaki görüşmede Yıldırım, Ederson'dan kalmasını isteyecek.
TRANSFER PLANLAMASI
Buna rağmen Sambacı, gitme konusunda ısrarcı olursa Fenerbahçe Yönetimi, transfer planlamasına kaleciyi de alacak. Sarı-lacivertli teknik heyet, yeni sezon planlamasında, Ederson'u takımın değişmez isimlerinden biri olarak görüyor. Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı. Başarılı kalecinin, Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılabileceği ifade edildi.