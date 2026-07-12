Haber Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:38 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:38

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 12 Temmuz 2026 Dünya Kupası Final Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan final karşılaşmasıyla sona eriyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "12 Temmuz Dünya Kupası finalinde hangi takımlar karşılaşacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 12 Temmuz 2026 Dünya Kupası Final Maç Programı
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Evet. 12 Temmuz 2026 Pazar günü FIFA Dünya Kupası'nda final maçı oynanacak.
Bugün hangi Dünya Kupası maçı var?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final programı şu şekilde:

Türkiye - Arjantin
Saat: 22.00 (TSİ)

Kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olacak.

Dünya Kupası finali hangi kanalda?

Türkiye - Arjantin final karşılaşması, Dünya Kupası'nın resmi yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Dünya Kupası finalinde uzatma var mı?


Final karşılaşmasında normal sürenin berabere tamamlanması halinde önce uzatma devreleri oynanacak. Eşitlik bozulmazsa şampiyonu seri penaltı atışları belirleyecek.

Dünya Kupası finali neden önemli?

Dört yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın finali, futbol dünyasının en prestijli karşılaşması olarak kabul ediliyor. Finali kazanan ekip, dünya şampiyonluğu kupasını müzesine götürme hakkını elde edecek.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet. 12 Temmuz 2026 Pazar günü FIFA Dünya Kupası finalinde Türkiye ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, dünya şampiyonunu belirleyecek bu dev mücadeleyi heyecanla takip edecek.

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