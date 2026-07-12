Fenerbahçe'de Greenwood neden açıklanmadı?

Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz yıldızın transferinin henüz açıklanmaması ise sarı-lacivertli taraftarlar arasında endişeye neden oldu.
İŞTE MADDE MADDE SÜREÇ
İşte Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Mason Greenwood transferinin henüz açıklanmama nedenleri:
-Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki resmi imzalar cuma günü tamamlandı.
-Prosedür gereği sürece dahil olan Getafe'nin (Mason Greenwood'un eski takımı, transferde payı var) resmi onayı alındı.
-Manchester United'ın ilk aşamada atması gereken resmi imza da tamamlandı.
-Şu anda beklenen tek işlem, Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması. Fenerbahçe'nin iki gündür beklediği ve prosedür gereği tamamlanması gereken son aşama bu.
-Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son imzayı atmasıyla birlikte süreç tamamlanacak.
İSTANBUL'A GELECEK
Fenerbahçe, sürecin tamamlanmasıyla birlikte 24 yaşındaki Mason Greenwood'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi ve resmi imza attırmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
İŞTE MADDE MADDE SÜREÇ
İşte Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Mason Greenwood transferinin henüz açıklanmama nedenleri:
-Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki resmi imzalar cuma günü tamamlandı.
-Prosedür gereği sürece dahil olan Getafe'nin (Mason Greenwood'un eski takımı, transferde payı var) resmi onayı alındı.
-Manchester United'ın ilk aşamada atması gereken resmi imza da tamamlandı.
-Şu anda beklenen tek işlem, Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması. Fenerbahçe'nin iki gündür beklediği ve prosedür gereği tamamlanması gereken son aşama bu.
-Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son imzayı atmasıyla birlikte süreç tamamlanacak.
İSTANBUL'A GELECEK
Fenerbahçe, sürecin tamamlanmasıyla birlikte 24 yaşındaki Mason Greenwood'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi ve resmi imza attırmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.