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ABB FOMGET'te Cumali Enginar yeniden göreve

ABB FOMGET, şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Cumali Enginar ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ABB FOMGET'te Cumali Enginar yeniden göreve
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Cumali Enginar'ı yeniden göreve getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başkent ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşayan Cumali Enginar ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, kulübün kültürünü ve hedeflerini yakından bilen deneyimli teknik adamın tecrübesi ve liderliğiyle yeni sezonda da başarıların artırılmasının hedeflendiği belirtilerek "Cumali Enginar'a yeniden ailemize hoş geldin diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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