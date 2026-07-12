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Thomas Reis'in yeni takımı açıklandı

Ludogorets, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 15:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'in yeni takımı açıklandı
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Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis, Ludogorets'in yeni teknik direktörü oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ludogorets, takımın başına Alman teknik adamın getirildiğini resmi olarak açıkladı.

Ludogorets Razgrad, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.

52 yaşındaki Thomas Reis, Samsunspor'da 2024-2026 dönemi arasında görev yapmış ve 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalamıştı.



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