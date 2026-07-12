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Ferran Torres için 50 milyon euro

Barcelona, Paris Saint-Germain ile anlaşan Ferran Torres'ten 50 milyon euro bonservis bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ferran Torres için 50 milyon euro
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Barcelona, Ferran Torres'in bonservis bedelini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan ekibi ile sözleşmesinin son yılına girecek Ferran Torres, Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.

Ferran Torres ile anlaşan Paris Saint-Germain, İspanyol yıldız için Barcelona'ya 45 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, 26 yaşındaki yıldızından 50 milyon euro bonservis bekliyor. Barcelona'nın 50 milyon euro'luk talebinde ısrarcı olacağı belirtildi.

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

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