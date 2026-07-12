Ferran Torres için 50 milyon euro

Barcelona, Ferran Torres'in bonservis bedelini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibi ile sözleşmesinin son yılına girecek Ferran Torres, Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.
Ferran Torres ile anlaşan Paris Saint-Germain, İspanyol yıldız için Barcelona'ya 45 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, 26 yaşındaki yıldızından 50 milyon euro bonservis bekliyor. Barcelona'nın 50 milyon euro'luk talebinde ısrarcı olacağı belirtildi.
Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.
Ferran Torres ile anlaşan Paris Saint-Germain, İspanyol yıldız için Barcelona'ya 45 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, 26 yaşındaki yıldızından 50 milyon euro bonservis bekliyor. Barcelona'nın 50 milyon euro'luk talebinde ısrarcı olacağı belirtildi.
Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.