Galatasaray, Danilo'nun şartlarını sordu

Galatasaray'ın, Botafogo forması giyen orta saha oyuncusu Danilo'nun transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya basınından UOL'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu öğrenmek için Botafogo ile temasa geçti. Ancak Galatasaray'ın henüz resmi teklif ya da ileri aşamaya geçen bir görüşme yapmadığı aktarıldı.
Danilo için Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Newcastle United'ın da nabız yokladığı ifade edildi. Zenit'in ise oyuncuyla ilgilenen Avrupa kulüpleri arasında görüşmelerde en fazla mesafe kat eden ekip olduğu kaydedildi.
Botafogo'nun ise Dünya Kupası sonrasında transfer piyasasının hareketlenmesini beklediği ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelecek tekliflere öncelik verdiği aktarıldı. Palmeiras'ın da Danilo için Brezilya'daki en ciddi aday olduğu bildirildi.
Danilo için Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Newcastle United'ın da nabız yokladığı ifade edildi. Zenit'in ise oyuncuyla ilgilenen Avrupa kulüpleri arasında görüşmelerde en fazla mesafe kat eden ekip olduğu kaydedildi.
Botafogo'nun ise Dünya Kupası sonrasında transfer piyasasının hareketlenmesini beklediği ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelecek tekliflere öncelik verdiği aktarıldı. Palmeiras'ın da Danilo için Brezilya'daki en ciddi aday olduğu bildirildi.