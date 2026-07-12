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Galatasaray, Danilo'nun şartlarını sordu

Galatasaray için Brezilya'dan Danilo iddiası gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 15:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Danilo'nun şartlarını sordu
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Galatasaray'ın, Botafogo forması giyen orta saha oyuncusu Danilo'nun transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya basınından UOL'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu öğrenmek için Botafogo ile temasa geçti. Ancak Galatasaray'ın henüz resmi teklif ya da ileri aşamaya geçen bir görüşme yapmadığı aktarıldı.

Danilo için Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Newcastle United'ın da nabız yokladığı ifade edildi. Zenit'in ise oyuncuyla ilgilenen Avrupa kulüpleri arasında görüşmelerde en fazla mesafe kat eden ekip olduğu kaydedildi.

Botafogo'nun ise Dünya Kupası sonrasında transfer piyasasının hareketlenmesini beklediği ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelecek tekliflere öncelik verdiği aktarıldı. Palmeiras'ın da Danilo için Brezilya'daki en ciddi aday olduğu bildirildi. 

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