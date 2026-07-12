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Fenerbahçe'ye Gabriel Jesus önerisi

Arsenal forması giyen Gabriel Jesus, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Gabriel Jesus önerisi
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Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor.

GABRIEL JESUS ÖNERİSİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arsenal forması giyen Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus da Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal forması altında geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Gabriel Jesus, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcünün, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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