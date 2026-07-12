Fenerbahçe'ye Gabriel Jesus önerisi

Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor.
GABRIEL JESUS ÖNERİSİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arsenal forması giyen Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus da Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal forması altında geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Gabriel Jesus, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcünün, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
GABRIEL JESUS ÖNERİSİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arsenal forması giyen Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus da Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal forması altında geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Gabriel Jesus, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcünün, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.