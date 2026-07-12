Fenerbahçe'de Anthony Musaba'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı kanat oyuncusuna 10 milyon euroluk teklif geldiği öne sürülürken, sarı-lacivertli yönetimin bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.
KARAR BEKLENİYOR
TRT Spor'da geçen habere göre Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda Musaba'nın geleceğine ilişkin son kararını verecek. Yönetimin, oyuncunun takım planlamasındaki durumunu da göz önünde bulundurarak teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
TRT Spor'daki haberde, Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yapan kulüp ise belirtilmedi.
SEZON PERFORMANSI
Anthony Musaba, geride kalan sezonda Fenerbahçe ve Samsunspor formalarıyla 45 resmi maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
KARAR BEKLENİYOR
TRT Spor'da geçen habere göre Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda Musaba'nın geleceğine ilişkin son kararını verecek. Yönetimin, oyuncunun takım planlamasındaki durumunu da göz önünde bulundurarak teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
TRT Spor'daki haberde, Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yapan kulüp ise belirtilmedi.
SEZON PERFORMANSI
Anthony Musaba, geride kalan sezonda Fenerbahçe ve Samsunspor formalarıyla 45 resmi maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.