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Musaba'ya 10 milyon euroluk teklif! Fenerbahçe karar aşamasında

Anthony Musaba'ya 10 milyon euroluk teklif geldiği, Fenerbahçe yönetiminin ise transferi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:52
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Musaba'ya 10 milyon euroluk teklif! Fenerbahçe karar aşamasında
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Fenerbahçe'de Anthony Musaba'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı kanat oyuncusuna 10 milyon euroluk teklif geldiği öne sürülürken, sarı-lacivertli yönetimin bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

KARAR BEKLENİYOR

TRT Spor'da geçen habere göre Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda Musaba'nın geleceğine ilişkin son kararını verecek. Yönetimin, oyuncunun takım planlamasındaki durumunu da göz önünde bulundurarak teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

TRT Spor'daki haberde, Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yapan kulüp ise belirtilmedi.

SEZON PERFORMANSI

Anthony Musaba, geride kalan sezonda Fenerbahçe ve Samsunspor formalarıyla 45 resmi maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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