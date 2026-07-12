Galatasaray'a kötü haber: Assane Diao

Como, Galatasaray'ın da gündemine gelen Assane Diao'nun bonservisini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İtalyan ekibi, Assane Diao'yu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor.
Como, bu nedenle Assane Diao için yüksek bir bonservis bekliyor ve 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini 60 milyon euro olarak belirledi.
Roma'nın da Assane Diao'ya ilgi gösterdiği ancak İtalyan ekibinin önceliklerinin farklı olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Como'da geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Assane Diao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assane Diao'nun, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Como, bu nedenle Assane Diao için yüksek bir bonservis bekliyor ve 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini 60 milyon euro olarak belirledi.
Roma'nın da Assane Diao'ya ilgi gösterdiği ancak İtalyan ekibinin önceliklerinin farklı olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Como'da geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Assane Diao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assane Diao'nun, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.