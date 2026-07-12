Eda Erdem Voleybolu Bıraktı mı? Milli Yıldız Kariyerini Noktaladı mı?

Hayır. Eda Erdem profesyonel voleybol kariyerini bırakmadı. Deneyimli orta oyuncu, aktif sporculuk yaşamını sürdürüyor ve resmi olarak emeklilik kararı aldığını açıklamadı.

Eda Erdem hangi takımda oynuyor?

Eda Erdem, uzun yıllardır Fenerbahçe Medicana forması giyiyor. Kulüp kariyerini sürdüren tecrübeli voleybolcu, Sultanlar Ligi ve uluslararası organizasyonlarda takımının başarısı için mücadele etmeye devam ediyor.

Eda Erdem milli takımı bıraktı mı?

Eda Erdem'in zaman zaman milli takım kariyeriyle ilgili iddialar gündeme gelse de, voleybolu tamamen bıraktığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kariyeriyle ilgili kararlarını kamuoyuyla paylaşması halinde bu bilgiler resmi açıklamalarla duyuruluyor.

Eda Erdem'in kariyerindeki başarılar

Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olan Eda Erdem, kariyeri boyunca birçok başarı elde etti.

Bunlar arasında;

Avrupa Şampiyonluğu,

FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu,

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar,

Sultanlar Ligi şampiyonlukları,

Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri

yer alıyor.

Eda Erdem hakkında neden emeklilik iddiaları çıkıyor?

Uzun yıllardır hem kulüp hem de milli takım forması giyen Eda Erdem'in kariyerinin son dönemine yaklaşması nedeniyle emeklilik iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Ancak deneyimli voleybolcu tarafından voleybolu bıraktığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Sonuç: Eda Erdem Voleybolu Bıraktı mı?

Hayır. Eda Erdem voleybolu bırakmadı ve profesyonel kariyerine devam ediyor. Milli yıldızın emeklilik kararı aldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, kariyerini aktif olarak sürdürüyor.