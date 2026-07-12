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12 Temmuz
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12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00

CANLI: Tayland - Türkiye

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
CANLI: Tayland - Türkiye
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Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Saat 09.30'da başlayan mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Japonya'yı yenerek Milletler Ligi'ndeki 8. galibiyetine ulaşan Ay-yıldızlılar, Çin'de oynanacak finallere katılmayı garantiledi.

CANLI TAKİP (3.SET)

TAYLAND: 18

TÜRKİYE: 23

1.Set: 27-25
2.Set: 21-25

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