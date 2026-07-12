CANLI: Tayland - Türkiye

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saat 09.30'da başlayan mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Japonya'yı yenerek Milletler Ligi'ndeki 8. galibiyetine ulaşan Ay-yıldızlılar, Çin'de oynanacak finallere katılmayı garantiledi.
CANLI TAKİP (3.SET)
TAYLAND: 18
TÜRKİYE: 23
1.Set: 27-25
2.Set: 21-25
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Japonya'yı yenerek Milletler Ligi'ndeki 8. galibiyetine ulaşan Ay-yıldızlılar, Çin'de oynanacak finallere katılmayı garantiledi.
CANLI TAKİP (3.SET)
TAYLAND: 18
TÜRKİYE: 23
1.Set: 27-25
2.Set: 21-25
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!