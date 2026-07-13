Aston Villa'dan Manzambi için rekor bonservis!

Aston Villa, orta saha transferinde Yohan Manzambi için önemli bir hamle yaptı. Sky Sport'un haberine göre İngiliz ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Freiburg ile tam anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REKOR BEDELLE TRANSFER
Anlaşmanın toplam değerinin olası bonuslarla birlikte yaklaşık 70 milyon euro olacağı belirtildi. Bu rakamın, Freiburg kulüp tarihindeki en yüksek satış anlamına geldiği aktarıldı.
NEWCASTLE'I REDDETTİ
Newcastle'ın daha önce İsviçreli milli oyuncu için Freiburg ile 60 milyon euroluk anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Ancak Manzambi'nin Newcastle transferine son onayı vermemesi nedeniyle bu sürecin gerçekleşmediği kaydedildi.
ASTON VILLA KADROSUNA KATTI
Newcastle seçeneğinin sonuçsuz kalmasının ardından Aston Villa'nın devreye girdiği belirtildi.
İngiliz ekibinin, Yohan Manzambi'yi kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu güçlendirdiği aktarıldı.
Anlaşmanın toplam değerinin olası bonuslarla birlikte yaklaşık 70 milyon euro olacağı belirtildi. Bu rakamın, Freiburg kulüp tarihindeki en yüksek satış anlamına geldiği aktarıldı.
NEWCASTLE'I REDDETTİ
Newcastle'ın daha önce İsviçreli milli oyuncu için Freiburg ile 60 milyon euroluk anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Ancak Manzambi'nin Newcastle transferine son onayı vermemesi nedeniyle bu sürecin gerçekleşmediği kaydedildi.
ASTON VILLA KADROSUNA KATTI
Newcastle seçeneğinin sonuçsuz kalmasının ardından Aston Villa'nın devreye girdiği belirtildi.
İngiliz ekibinin, Yohan Manzambi'yi kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu güçlendirdiği aktarıldı.