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Aston Villa'dan Manzambi için rekor bonservis!

Aston Villa'nın Yohan Manzambi transferi için Freiburg ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Transferin toplam bedeli bonuslarla birlikte yaklaşık 70 milyon euroya ulaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 00:23
Haber: Sporx.com dış haberler
Aston Villa'dan Manzambi için rekor bonservis!
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Aston Villa, orta saha transferinde Yohan Manzambi için önemli bir hamle yaptı. Sky Sport'un haberine göre İngiliz ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Freiburg ile tam anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REKOR BEDELLE TRANSFER

Anlaşmanın toplam değerinin olası bonuslarla birlikte yaklaşık 70 milyon euro olacağı belirtildi. Bu rakamın, Freiburg kulüp tarihindeki en yüksek satış anlamına geldiği aktarıldı.

NEWCASTLE'I REDDETTİ

Newcastle'ın daha önce İsviçreli milli oyuncu için Freiburg ile 60 milyon euroluk anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Ancak Manzambi'nin Newcastle transferine son onayı vermemesi nedeniyle bu sürecin gerçekleşmediği kaydedildi.

ASTON VILLA KADROSUNA KATTI

Newcastle seçeneğinin sonuçsuz kalmasının ardından Aston Villa'nın devreye girdiği belirtildi.

İngiliz ekibinin, Yohan Manzambi'yi kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu güçlendirdiği aktarıldı.

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