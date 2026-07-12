U18 Millilerin yarı final şansı sona erdi

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci maçında Slovenya ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'nın Porto San Giorgio kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, rakibine 3-1 mağlup oldu.
SLOVENYA 3-1 KAZANDI
Karşılaşmada Slovenya, setleri 25-17, 22-25, 25-13 ve 25-21'lik skorlarla üstün tamamladı.
Milli takım, bu sonuçla gruptaki 4. mağlubiyetini aldı.
YARI FİNAL ŞANSI SONA ERDİ
Türkiye'nin Slovenya karşısında aldığı yenilginin ardından yarı final şansı da sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki kalan maçlarında mücadelesini sürdürecek.
SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, şampiyonadaki 6. maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
Mücadele, 14 Temmuz Salı günü TSİ 16.00'da oynanacak.
SLOVENYA 3-1 KAZANDI
Karşılaşmada Slovenya, setleri 25-17, 22-25, 25-13 ve 25-21'lik skorlarla üstün tamamladı.
Milli takım, bu sonuçla gruptaki 4. mağlubiyetini aldı.
YARI FİNAL ŞANSI SONA ERDİ
Türkiye'nin Slovenya karşısında aldığı yenilginin ardından yarı final şansı da sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki kalan maçlarında mücadelesini sürdürecek.
SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, şampiyonadaki 6. maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
Mücadele, 14 Temmuz Salı günü TSİ 16.00'da oynanacak.