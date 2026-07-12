Dusan Vlahovic kararını bekletiyor

Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sırp golcünün, Beşiktaş'ın yıllık 8 milyon euro değerindeki 3 yıllık sözleşme teklifini henüz kabul etmediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ TEKLİFİ MASADA
Beşiktaş'ın Vlahovic için yaptığı teklifin masada olduğu ifade edildi. Ancak 26 yaşındaki forvetin daha rekabetçi bir ligde forma giymek istemesi nedeniyle kararını beklettiği aktarıldı.
ATLETICO MADRID İLE TEMAS VAR
Dusan Vlahovic'in Atletico Madrid ile temas halinde olduğu kaydedildi.
Corriere dello Sport'un haberibe göre; İspanyol kulübünün ise oyuncunun maaş talebini ve menajerlerinin istediği ücretleri yüksek bulduğu belirtildi.
JUVENTUS HAMLELERİNİ TAKİP EDİYOR
Vlahovic'in, Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için yaptığı transfer hamlelerini yakından takip ettiği ifade edildi.
Sırp golcünün, Juventus'un belirlediği hedeflerle ilgili bazı anlaşmaların başarısız olması halinde yeni bir temas kurulmasını beklediği aktarıldı.
CARNEVALI'DEN VLAHOVIC SÖZLERİ
Giovanni Carnevali, Vlahovic ile ilgili soruya yanıt verdi.
Carnevali, "Net fikirlerimiz var ve doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Vlahovic ile ilgili görüşmelerimizi yeniden mi başlatıyoruz? Kendisiyle görüşmedik ama her şey olabilir." ifadelerini kullandı.
KOLO MUANI GÜNDEMİ
Öte yandan Torino ekibinin, Kolo Muani için PSG ile arasındaki farkı kapatmak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Beşiktaş'ın Vlahovic için yaptığı teklifin masada olduğu ifade edildi. Ancak 26 yaşındaki forvetin daha rekabetçi bir ligde forma giymek istemesi nedeniyle kararını beklettiği aktarıldı.
ATLETICO MADRID İLE TEMAS VAR
Dusan Vlahovic'in Atletico Madrid ile temas halinde olduğu kaydedildi.
Corriere dello Sport'un haberibe göre; İspanyol kulübünün ise oyuncunun maaş talebini ve menajerlerinin istediği ücretleri yüksek bulduğu belirtildi.
JUVENTUS HAMLELERİNİ TAKİP EDİYOR
Vlahovic'in, Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için yaptığı transfer hamlelerini yakından takip ettiği ifade edildi.
Sırp golcünün, Juventus'un belirlediği hedeflerle ilgili bazı anlaşmaların başarısız olması halinde yeni bir temas kurulmasını beklediği aktarıldı.
CARNEVALI'DEN VLAHOVIC SÖZLERİ
Giovanni Carnevali, Vlahovic ile ilgili soruya yanıt verdi.
Carnevali, "Net fikirlerimiz var ve doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Vlahovic ile ilgili görüşmelerimizi yeniden mi başlatıyoruz? Kendisiyle görüşmedik ama her şey olabilir." ifadelerini kullandı.
KOLO MUANI GÜNDEMİ
Öte yandan Torino ekibinin, Kolo Muani için PSG ile arasındaki farkı kapatmak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.