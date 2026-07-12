12 Temmuz
KFUM-Bodo/Glimt
0-2
12 Temmuz
Brann-Start
2-1
12 Temmuz
Rosenborg-Kristiansund BK
3-0
12 Temmuz
Sarpsborg 08-Viking
1-0
11 Temmuz
Austria Wien-Admira Wacker
2-1
12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
3-1

Dusan Vlahovic kararını bekletiyor

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e yıllık 8 milyon euroluk 3 yıllık teklif sunduğu belirtildi. Sırp golcünün henüz kararını vermediği, Atletico Madrid ile de temas halinde olduğu aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 22:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Dusan Vlahovic kararını bekletiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sırp golcünün, Beşiktaş'ın yıllık 8 milyon euro değerindeki 3 yıllık sözleşme teklifini henüz kabul etmediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ TEKLİFİ MASADA

Beşiktaş'ın Vlahovic için yaptığı teklifin masada olduğu ifade edildi. Ancak 26 yaşındaki forvetin daha rekabetçi bir ligde forma giymek istemesi nedeniyle kararını beklettiği aktarıldı.

ATLETICO MADRID İLE TEMAS VAR

Dusan Vlahovic'in Atletico Madrid ile temas halinde olduğu kaydedildi.

Corriere dello Sport'un haberibe göre; İspanyol kulübünün ise oyuncunun maaş talebini ve menajerlerinin istediği ücretleri yüksek bulduğu belirtildi.

JUVENTUS HAMLELERİNİ TAKİP EDİYOR

Vlahovic'in, Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için yaptığı transfer hamlelerini yakından takip ettiği ifade edildi.

Sırp golcünün, Juventus'un belirlediği hedeflerle ilgili bazı anlaşmaların başarısız olması halinde yeni bir temas kurulmasını beklediği aktarıldı.

CARNEVALI'DEN VLAHOVIC SÖZLERİ

Giovanni Carnevali, Vlahovic ile ilgili soruya yanıt verdi.

Carnevali, "Net fikirlerimiz var ve doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Vlahovic ile ilgili görüşmelerimizi yeniden mi başlatıyoruz? Kendisiyle görüşmedik ama her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

KOLO MUANI GÜNDEMİ

Öte yandan Torino ekibinin, Kolo Muani için PSG ile arasındaki farkı kapatmak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.