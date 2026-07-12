Yann Sommer'dan, Club Brugge'e dev imza!

Inter'den ayrılan Yann Sommer'in yeni adresi Club Brugge oldu. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Inter'den ayrılan 37 yaşındaki kaleci, Belçika ekibiyle kısa süreli sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CLUB BRUGGE İLE ANLAŞTI
İsviçreli kalecinin, Inter'den bedelsiz olarak ayrılmasının ardından Club Brugge ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Sommer'in kariyerine Belçika'da devam edeceği belirtildi.
BİRÇOK TEKLİF ALDI
Yann Sommer'e birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi. Deneyimli kaleci için İspanya'dan da önemli bir teklif geldiği kaydedildi.
BİRİNCİ KALECİ OLMASI BEKLENİYOR
Club Brugge'ün, Yann Sommer'i kalede önemli bir rol için kadrosuna kattığı belirtildi. 37 yaşındaki kalecinin Belçika ekibinde birinci kaleci olması bekleniyor.
İsviçreli kalecinin, Inter'den bedelsiz olarak ayrılmasının ardından Club Brugge ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Sommer'in kariyerine Belçika'da devam edeceği belirtildi.
BİRÇOK TEKLİF ALDI
Yann Sommer'e birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi. Deneyimli kaleci için İspanya'dan da önemli bir teklif geldiği kaydedildi.
BİRİNCİ KALECİ OLMASI BEKLENİYOR
Club Brugge'ün, Yann Sommer'i kalede önemli bir rol için kadrosuna kattığı belirtildi. 37 yaşındaki kalecinin Belçika ekibinde birinci kaleci olması bekleniyor.