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Trossard imza için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, hem Arsenal hem de Belçikalı futbolcu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı.

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calendar 12 Temmuz 2026 21:55
Trossard imza için İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Belçikalı futbolcunun transferinde sona yaklaştığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

BeIN Sports'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Leandro Trossard için hem Arsenal hem de oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdü.

Yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında her konuda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

31 yaşındaki futbolcunun hafta içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Belçikalı oyuncunun İstanbul'daki son görüşmelerin ardından resmi imza sürecine geçmesi planlanıyor.

RESMİ İMZA İÇİN SON ADIM

Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferinde herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda resmi imzaları atması bekleniyor.

Siyah-beyazlı camiada gözler, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

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