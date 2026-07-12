U18 Milliler Avrupa ikincisi oldu

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede milliler, rakibine 3-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FİNALDE İTALYA KAZANDI
İtalya, final karşılaşmasında setleri 25-20, 25-16 ve 25-15 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Türkiye ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
İLK YENİLGİ FİNALDE GELDİ
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, finale kadar oynadığı tüm maçları kazanarak dikkat çekmişti. Milliler, şampiyonadaki ilk yenilgisini finalde alarak Avrupa ikincisi oldu.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan milli takımı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, "Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde mücadele ederek Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyona boyunca sergiledikleri mücadele, azim ve takım ruhuyla hepimize gurur yaşatan genç sporcularımız, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut vermiştir. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımıza, teknik ekip ve yöneticilere teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
İtalya, final karşılaşmasında setleri 25-20, 25-16 ve 25-15 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Türkiye ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
İLK YENİLGİ FİNALDE GELDİ
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, finale kadar oynadığı tüm maçları kazanarak dikkat çekmişti. Milliler, şampiyonadaki ilk yenilgisini finalde alarak Avrupa ikincisi oldu.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan milli takımı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, "Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde mücadele ederek Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyona boyunca sergiledikleri mücadele, azim ve takım ruhuyla hepimize gurur yaşatan genç sporcularımız, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut vermiştir. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımıza, teknik ekip ve yöneticilere teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.