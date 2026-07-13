Beşiktaş için Muhammed Salah iddiası!

Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Mısırlı yıldızın menajerinin İstanbul'a geldiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 10:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için Muhammed Salah iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesi biten Muhammed Salah için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısırlı yıldızın, Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi.

A Spor'un haberine göre; Salah'ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı.

FARKLILIKLAR VAR

Taraflar arasındaki görüşmede rakamsal anlamda farklılıklar olduğu kaydedildi.

Muhammed Salah'ın menajerinin İstanbul'a geldiği ve yüz yüze görüşme olabileceği aktarıldı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Salah'ın Türkiye'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan ailesinin de Türkiye'de yaşamak istediği kaydedildi.

Salah'ın Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI

Bonservisini elinde bulunduran Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Salah, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ

Bonservisini elinde bulunduran Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Mokawloon'da profesyonel olan Salah daha sonra Basel, Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool formaları giydi.

Tecrübeli yıldıza kariyeri boyunca toplam 81 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.