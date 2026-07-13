Beşiktaş için Muhammed Salah iddiası!

Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesi biten Muhammed Salah için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mısırlı yıldızın, Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi.
A Spor'un haberine göre; Salah'ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı.
FARKLILIKLAR VAR
Taraflar arasındaki görüşmede rakamsal anlamda farklılıklar olduğu kaydedildi.
Muhammed Salah'ın menajerinin İstanbul'a geldiği ve yüz yüze görüşme olabileceği aktarıldı.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Salah'ın Türkiye'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan ailesinin de Türkiye'de yaşamak istediği kaydedildi.
Salah'ın Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI
Bonservisini elinde bulunduran Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Salah, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti.
PİYASA DEĞERİ
Bonservisini elinde bulunduran Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
DEV TAKIMLARDA OYNADI
Mokawloon'da profesyonel olan Salah daha sonra Basel, Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool formaları giydi.
Tecrübeli yıldıza kariyeri boyunca toplam 81 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.
A Spor'un haberine göre; Salah'ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı.
FARKLILIKLAR VAR
Taraflar arasındaki görüşmede rakamsal anlamda farklılıklar olduğu kaydedildi.
Muhammed Salah'ın menajerinin İstanbul'a geldiği ve yüz yüze görüşme olabileceği aktarıldı.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Salah'ın Türkiye'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan ailesinin de Türkiye'de yaşamak istediği kaydedildi.
Salah'ın Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI
Bonservisini elinde bulunduran Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Salah, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti.
PİYASA DEĞERİ
Bonservisini elinde bulunduran Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
DEV TAKIMLARDA OYNADI
Mokawloon'da profesyonel olan Salah daha sonra Basel, Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool formaları giydi.
Tecrübeli yıldıza kariyeri boyunca toplam 81 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.