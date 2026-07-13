Mazzulla: 'Jaylen Brown için bir yas sürecine ihtiyacımız var'

Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, Jaylen Brown'ı Philadelphia 76ers'a gönderen takasın ardından takımın bu ayrılığı sindirebilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Las Vegas Yaz Ligi sırasında The Athletic'e konuşan Mazzulla, Brown'a duyduğu saygıyı ve onsuz yeni bir döneme başlamanın zorluklarını anlattı.
"Jaylen gibi sadece bir oyuncuyu değil, aynı zamanda bir insanı kaybettiğinizde bunun için bir yas süreci yaşamanız gerekir." diyen Mazzulla, şöyle devam etti:
"Onun sahada yaptıkları, toplum için yaptıkları ve Boston şehri adına ortaya koydukları düşünüldüğünde bunun bir yas süreci olması gerekir. Ama işin gri tarafı şu ki; bir kayıp yaşarken aynı zamanda yeni kazanımlar da elde ediyorsunuz."
Celtics, yaz dönemindeki kadro yapılanması kapsamında Paul George, Mitchell Robinson ve Mike Conley'i kadrosuna kattı. Mazzulla, bu üç tecrübeli oyuncunun soyunma odasına getireceği deneyimlerden faydalanmak istediğini söyledi.
"Üç yeni oyuncu kazandık." diyen Mazzulla, "Bunlardan biri şampiyonluk yaşamış bir isim. Dolayısıyla onun deneyiminden yararlanabiliriz. 'Sizde işe yarayan neydi? Siz bunu nasıl başardınız? Biz neler öğrenebiliriz?' diye sorabiliriz."
Deneyimli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diğer iki oyuncu ise henüz şampiyon olamadı. Onların açlığını ve hedefe ulaşma konusundaki çaresizlik hissini de doğru şekilde kullanabiliriz."
Mazzulla ayrıca Mitchell Robinson'ın savunma yönünün yeterince takdir edilmediğini ifade ederek, Knicks ile 2025 playoff serisinde ona karşı hazırladıkları savunma planını örnek gösterdi.
"Bence savunması da yeterince değer görmüyor." diyen Mazzulla, "Farklı tipte pivotları savunabilme yeteneğine bakın. İki yıl önce Kristaps Porzingis'i savunurken ne kadar rahat olduklarını ve ardından kendi adamına geri dönebildiğini gördük. Herkes onun hücum ribaundlarını konuşuyor ama savunmadaki çok yönlülüğü ve pick-and-roll savunması da oldukça iyi." şeklinde konuştu.
Paul George ile Jaylen Brown arasında yapılan karşılaştırmalara da değinen Mazzulla, bu takasın bire bir oyuncu değişimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
"Jaylen ile Paul George arasında bir takas yapılmış olması, birinin diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmez." diyen Mazzulla, "Takımımızda ve Boston topluluğunda Jaylen Brown'ın yerini kimse dolduramaz. Kimsenin bunu yapmasını da beklemiyoruz. Ancak ben bir koç olarak, teknik ekip olarak ve takım olarak Paul George'un bize katabileceği en iyi versiyonu ortaya koymasını talep etmek zorundayız. Çünkü onun hâlâ vereceği çok şey var." ifadelerini kullandı.
Jaylen Brown, sezon sonunda yaşanan süreçte organizasyon tarafından kendisine yeterince saygı gösterilmediğini düşündüğünü açıklamıştı. Mazzulla ise Brown'ın yaşadıklarını anlayışla karşıladığını belirtti.
"Dürüst olmak gerekirse takas söylentileri çıkmaya başladığında kadromuzdaki başka oyuncular da isimleri geçtiği için duygusal olarak etkilendi." diyen Mazzulla, "Ancak Jaylen konusunda farklı olan şey, onun 10 yıl boyunca Celtics için yaptıklarına duyduğumuz büyük saygı ve bunun bilincinde olmamız."
Brown'ın geçtiğimiz sezon yaptığı "En sevdiğim sezondu." açıklamasının organizasyon içinde sorun yaşandığı anlamına gelmediğini de söyleyen Mazzulla, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu tek başına o söz üzerinden değerlendiremezsiniz. İnsanlar niyet okumaya çalışacaktır. Ancak siz her gün karakterine tanıklık ettiğiniz bir insanın niyetine güvenirsiniz. Biz Jaylen'ın karakterini yıllardır görüyoruz ve onun nasıl biri olduğunu biliyoruz."
"Jaylen gibi sadece bir oyuncuyu değil, aynı zamanda bir insanı kaybettiğinizde bunun için bir yas süreci yaşamanız gerekir." diyen Mazzulla, şöyle devam etti:
"Onun sahada yaptıkları, toplum için yaptıkları ve Boston şehri adına ortaya koydukları düşünüldüğünde bunun bir yas süreci olması gerekir. Ama işin gri tarafı şu ki; bir kayıp yaşarken aynı zamanda yeni kazanımlar da elde ediyorsunuz."
Celtics, yaz dönemindeki kadro yapılanması kapsamında Paul George, Mitchell Robinson ve Mike Conley'i kadrosuna kattı. Mazzulla, bu üç tecrübeli oyuncunun soyunma odasına getireceği deneyimlerden faydalanmak istediğini söyledi.
"Üç yeni oyuncu kazandık." diyen Mazzulla, "Bunlardan biri şampiyonluk yaşamış bir isim. Dolayısıyla onun deneyiminden yararlanabiliriz. 'Sizde işe yarayan neydi? Siz bunu nasıl başardınız? Biz neler öğrenebiliriz?' diye sorabiliriz."
Deneyimli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diğer iki oyuncu ise henüz şampiyon olamadı. Onların açlığını ve hedefe ulaşma konusundaki çaresizlik hissini de doğru şekilde kullanabiliriz."
Mazzulla ayrıca Mitchell Robinson'ın savunma yönünün yeterince takdir edilmediğini ifade ederek, Knicks ile 2025 playoff serisinde ona karşı hazırladıkları savunma planını örnek gösterdi.
"Bence savunması da yeterince değer görmüyor." diyen Mazzulla, "Farklı tipte pivotları savunabilme yeteneğine bakın. İki yıl önce Kristaps Porzingis'i savunurken ne kadar rahat olduklarını ve ardından kendi adamına geri dönebildiğini gördük. Herkes onun hücum ribaundlarını konuşuyor ama savunmadaki çok yönlülüğü ve pick-and-roll savunması da oldukça iyi." şeklinde konuştu.
Paul George ile Jaylen Brown arasında yapılan karşılaştırmalara da değinen Mazzulla, bu takasın bire bir oyuncu değişimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
"Jaylen ile Paul George arasında bir takas yapılmış olması, birinin diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmez." diyen Mazzulla, "Takımımızda ve Boston topluluğunda Jaylen Brown'ın yerini kimse dolduramaz. Kimsenin bunu yapmasını da beklemiyoruz. Ancak ben bir koç olarak, teknik ekip olarak ve takım olarak Paul George'un bize katabileceği en iyi versiyonu ortaya koymasını talep etmek zorundayız. Çünkü onun hâlâ vereceği çok şey var." ifadelerini kullandı.
Jaylen Brown, sezon sonunda yaşanan süreçte organizasyon tarafından kendisine yeterince saygı gösterilmediğini düşündüğünü açıklamıştı. Mazzulla ise Brown'ın yaşadıklarını anlayışla karşıladığını belirtti.
"Dürüst olmak gerekirse takas söylentileri çıkmaya başladığında kadromuzdaki başka oyuncular da isimleri geçtiği için duygusal olarak etkilendi." diyen Mazzulla, "Ancak Jaylen konusunda farklı olan şey, onun 10 yıl boyunca Celtics için yaptıklarına duyduğumuz büyük saygı ve bunun bilincinde olmamız."
Brown'ın geçtiğimiz sezon yaptığı "En sevdiğim sezondu." açıklamasının organizasyon içinde sorun yaşandığı anlamına gelmediğini de söyleyen Mazzulla, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu tek başına o söz üzerinden değerlendiremezsiniz. İnsanlar niyet okumaya çalışacaktır. Ancak siz her gün karakterine tanıklık ettiğiniz bir insanın niyetine güvenirsiniz. Biz Jaylen'ın karakterini yıllardır görüyoruz ve onun nasıl biri olduğunu biliyoruz."