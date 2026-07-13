Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Kerem Aktürkoğlu için önemli bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin, milli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL-AHLİ'DEN 30+5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
beIN SPORTS'un haberine göre Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30+5 milyon euro değerinde teklif yaptı.
Sarı-lacivertli yönetimin, TFF'nin 10+4 kuralı nedeniyle kaliteli yerli oyuncularından kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi.
KEREM KALMAK İSTİYOR
Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği vurgulandı.
27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili kararın yönetimin değerlendirmesine bağlı olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde gündemine alabileceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, 40-45 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıktı.
Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
beIN SPORTS'un haberine göre Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30+5 milyon euro değerinde teklif yaptı.
Sarı-lacivertli yönetimin, TFF'nin 10+4 kuralı nedeniyle kaliteli yerli oyuncularından kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi.
KEREM KALMAK İSTİYOR
Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği vurgulandı.
27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili kararın yönetimin değerlendirmesine bağlı olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde gündemine alabileceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, 40-45 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıktı.
Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.