Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon euroluk kriz!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Al-Ahli'nin milli futbolcu için sarı-lacivertlilere 30+5 milyon euroluk teklif sunduğu aktarıldı.

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calendar 13 Temmuz 2026 13:27
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon euroluk kriz!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Kerem Aktürkoğlu için önemli bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin, milli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AL-AHLİ'DEN 30+5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

beIN SPORTS'un haberine göre Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30+5 milyon euro değerinde teklif yaptı.

Sarı-lacivertli yönetimin, TFF'nin 10+4 kuralı nedeniyle kaliteli yerli oyuncularından kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi.

KEREM KALMAK İSTİYOR

Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği vurgulandı.

27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili kararın yönetimin değerlendirmesine bağlı olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde gündemine alabileceği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, 40-45 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıktı.

Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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