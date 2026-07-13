Konferans Ligi'nde tur zamanı!

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, 14 Temmuz Salı, 15 Temmuz Çarşamba ve 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak toplam 26 karşılaşmayla sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİNCİ TUR TAKVİMİ BELLİ
Birinci eleme turunu geçen takımlar, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
İkinci eleme turunda ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 30 Temmuz'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK
İkinci eleme turu aşamasından turnuvaya katılacak Başakşehir, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Söz konusu eşleşmede ilk maç 1-1 sona erdi.
14 TEMMUZ SALI PROGRAMI
La Fiorita - UNA Strassen: İlk maç 0-1
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA PROGRAMI
Malisheva - Vllaznia: İlk maç 1-2
Decic - Liepaja: İlk maç 0-1
16 TEMMUZ PERŞEMBE PROGRAMI
Astana - Dinamo City: İlk maç 1-0
Elimai - Alashkert: İlk maç 1-1
Inter Turku - Sarajevo: İlk maç 1-1
Ilves - Differdange: İlk maç 0-0
Paide - Hegelmann: İlk maç 1-1
Pyunik - Marsaxlokk: İlk maç 3-0
St Joseph's - Bohemians: İlk maç 0-2
Torpedo Kutaisi - Zire: İlk maç 0-3
Levadia Tallinn - Caernarfon: İlk maç 5-0
RFS - Glentoran: İlk maç 2-1
BATE Borisov - Elbasani: İlk maç 1-1
Dinamo Tiflis - Mondorf: İlk maç 2-1
Santa Coloma - Penybont: İlk maç 1-0
Milsami - Velez: İlk maç 1-1
Vikingur - Stjarnan: İlk maç 1-3
Zalgiris - Petrovac: İlk maç 3-1
Hamrun Spartans - Runavík: İlk maç 1-1
Ballkani - Connah's Quay: İlk maç 0-0
Shkendija - Europa: İlk maç 5-0
Sileks - Dinamo-Minsk: İlk maç 1-0
Linfield - Kalju: İlk maç 0-1
Mornar - Atletic Club d'Escaldes: İlk maç 1-2
Virtus - Dila: İlk maç 1-3
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, 14 Temmuz Salı, 15 Temmuz Çarşamba ve 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak toplam 26 karşılaşmayla sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİNCİ TUR TAKVİMİ BELLİ
Birinci eleme turunu geçen takımlar, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
İkinci eleme turunda ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 30 Temmuz'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK
İkinci eleme turu aşamasından turnuvaya katılacak Başakşehir, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Söz konusu eşleşmede ilk maç 1-1 sona erdi.
14 TEMMUZ SALI PROGRAMI
La Fiorita - UNA Strassen: İlk maç 0-1
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA PROGRAMI
Malisheva - Vllaznia: İlk maç 1-2
Decic - Liepaja: İlk maç 0-1
16 TEMMUZ PERŞEMBE PROGRAMI
Astana - Dinamo City: İlk maç 1-0
Elimai - Alashkert: İlk maç 1-1
Inter Turku - Sarajevo: İlk maç 1-1
Ilves - Differdange: İlk maç 0-0
Paide - Hegelmann: İlk maç 1-1
Pyunik - Marsaxlokk: İlk maç 3-0
St Joseph's - Bohemians: İlk maç 0-2
Torpedo Kutaisi - Zire: İlk maç 0-3
Levadia Tallinn - Caernarfon: İlk maç 5-0
RFS - Glentoran: İlk maç 2-1
BATE Borisov - Elbasani: İlk maç 1-1
Dinamo Tiflis - Mondorf: İlk maç 2-1
Santa Coloma - Penybont: İlk maç 1-0
Milsami - Velez: İlk maç 1-1
Vikingur - Stjarnan: İlk maç 1-3
Zalgiris - Petrovac: İlk maç 3-1
Hamrun Spartans - Runavík: İlk maç 1-1
Ballkani - Connah's Quay: İlk maç 0-0
Shkendija - Europa: İlk maç 5-0
Sileks - Dinamo-Minsk: İlk maç 1-0
Linfield - Kalju: İlk maç 0-1
Mornar - Atletic Club d'Escaldes: İlk maç 1-2
Virtus - Dila: İlk maç 1-3