Haber Tarihi: 13 Temmuz 2026 16:07 - Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 16:07

YKS Sonuçları Açıklandı mı? 2026 YKS Sonuçları Erişime Açıldı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren milyonlarca aday, "YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Üniversite tercih sürecine kısa bir süre kala gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yapacağı duyuruya çevrildi.

YKS Sonuçları Açıklandı mı? 2026 YKS Sonuçları Erişime Açıldı mı?
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Hayır. 2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre;

TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları
22 Temmuz 2026 Çarşamba günü

adayların erişimine açılacak.

YKS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek, yalnızca elektronik ortamda erişime sunulacak.

Sonuç belgesinde neler yer alacak?


YKS sonuç belgesinde adayların;

TYT, AYT ve YDT puanları,
Başarı sıralamaları,
Yerleştirme puanları,
Testlerdeki doğru ve yanlış sayıları

yer alacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, üniversite tercih kılavuzunu yayımlayacak. Tercih tarihleri ayrıca ilan edilecek ve adaylar tercih işlemlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sonuç: YKS Sonuçları Açıklandı mı?

Hayır. 2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi takvimine göre sonuçlar 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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