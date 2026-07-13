Dursun Özbek'in Osimhen'e verdiği söz belli oldu!

Galatasaray'da Dursun Özbek ile Victor Osimhen arasında özel bir görüşme yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Nijeryalı golcü, gelecek sezon için güçlü kadro güvencesi isterken Özbek, daha iddialı bir takım kurulacağı sözünü verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 11:23
Haber: Türkiye
Dursun Özbek'in Osimhen'e verdiği söz belli oldu!
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gazeteci Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Nijeryalı golcü arasında özel bir görüşme gerçekleştirildi.

OSIMHEN'DEN KADRO GÜVENCESİ

İddiaya göre Victor Osimhen, görüşmede Galatasaray'ın gelecek sezonki hedefleri ve kadro yapılanması hakkında bilgi aldı.

Yıldız futbolcunun, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda rekabetçi bir kadro kurulup kurulmayacağı konusunda yönetime garanti talebinde bulunduğu belirtildi.

ÖZBEK'TEN GÜÇLÜ TAKIM SÖZÜ

Levent Tüzemen'in iddiasına göre Dursun Özbek, Osimhen'e yeni sezon planlamasıyla ilgili güvence verdi.

Özbek'in görüşmede, "Önümüzdeki sezon çok daha güçlü, çok daha iyi bir takım kuracağız." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

TRANSFERDE GİZLİLİK UYARISI

Haberde yer alan bir diğer detayda, Dursun Özbek'in yönetim kurulu toplantısında transfer süreciyle ilgili uyarıda bulunduğu belirtildi.

Özbek'in, transfer görüşmelerinin gizlilik içinde yürütülmesini istediği ve bilgi sızdırılmasına izin verilmemesi gerektiğini yöneticilere ilettiği aktarıldı.

"BÜYÜK SIKINTI ÇIKARIRIM"

Başkan Dursun Özbek'in, transfer çalışmalarında isimlerin dışarı sızması halinde sert tepki göstereceği iddia edildi.

Özbek'in yönetim kuruluna, "Eğer yürüttüğümüz transfer çalışmalarında isimler dışarı sızarsa, bu duruma sebep olanlara büyük sıkıntı çıkarırım." sözleriyle uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

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