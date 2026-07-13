Jelert'in yeni adresi şaşırttı: İlk maç Fenerbahçe'ye karşı

Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Elias Jelert için Gornik Zabrze'nin devrede olduğu öne sürüldü. Transfer gerçekleşirse Danimarkalı sağ bek, yeni takımıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkabilir.

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calendar 13 Temmuz 2026 11:52
Haber: Fanatik
Jelert'in yeni adresi şaşırttı: İlk maç Fenerbahçe'ye karşı
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Galatasaray'da Elias Jelert'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık geçiren Danimarkalı sağ bekin takımdan ayrılması gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'IN PLANI AYRILIK

Teknik direktör Okan Buruk'un, Elias Jelert'i yeni sezon planları arasında düşünmediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin önceliğinin oyuncuyu bonservisle göndermek olduğu, aksi durumda kiralama formülünün de değerlendirilebileceği aktarıldı.

GORNIK ZABRZE DEVREDE

Fanatik'in haberine göre Elias Jelert için Gornik Zabrze nabız yokluyor. Polonya ekibinin, 22 yaşındaki sağ bekle ilgilendiği ifade edildi.

İLK MAÇ FENERBAHÇE'YE KARŞI OLABİLİR

Gornik Zabrze, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi konumunda bulunuyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Elias Jelert'in yeni takımıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkabileceği belirtildi.

GALATASARAY 9 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, Elias Jelert'i 2024-2025 sezonu başında Kopenhag'dan transfer etmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı oyuncu için 9 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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