Frank Vogel, Warriors'ta Steve Kerr'ün yardımcısı oldu

Tecrübeli koç Frank Vogel, Steve Kerr'in ekibinde yardımcı başantrenör olarak görev yapmak üzere Golden State Warriors ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Frank Vogel, Warriors'ta Steve Kerr'ün yardımcısı oldu
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Tecrübeli koç Frank Vogel, Steve Kerr'in ekibinde yardımcı başantrenör olarak görev yapmak üzere Golden State Warriors ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Warriors, bu yaz Terry Stotts ve Jerry Stackhouse'un teknik ekipten ayrılmasıyla birlikte önemli iki yardımcı antrenörünü kaybetmişti.

Vogel, son olarak Jason Kidd'in teknik ekibinde Dallas Mavericks'te yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu.

Deneyimli çalıştırıcı daha önce Indiana Pacers, Orlando Magic, Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns'ın başantrenörlüğünü yaptı. Vogel, Lakers'ın 2020 yılında NBA şampiyonluğuna ulaştığı sezonda takımın başında yer alıyordu.

Phoenix Suns'taki başantrenörlük görevi ise yalnızca bir sezon sürdü.

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