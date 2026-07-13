Frank Vogel, Warriors'ta Steve Kerr'ün yardımcısı oldu

Tecrübeli koç Frank Vogel, Steve Kerr'in ekibinde yardımcı başantrenör olarak görev yapmak üzere Golden State Warriors ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Warriors, bu yaz Terry Stotts ve Jerry Stackhouse'un teknik ekipten ayrılmasıyla birlikte önemli iki yardımcı antrenörünü kaybetmişti.
Vogel, son olarak Jason Kidd'in teknik ekibinde Dallas Mavericks'te yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu.
Deneyimli çalıştırıcı daha önce Indiana Pacers, Orlando Magic, Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns'ın başantrenörlüğünü yaptı. Vogel, Lakers'ın 2020 yılında NBA şampiyonluğuna ulaştığı sezonda takımın başında yer alıyordu.
Phoenix Suns'taki başantrenörlük görevi ise yalnızca bir sezon sürdü.
Vogel, son olarak Jason Kidd'in teknik ekibinde Dallas Mavericks'te yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu.
Deneyimli çalıştırıcı daha önce Indiana Pacers, Orlando Magic, Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns'ın başantrenörlüğünü yaptı. Vogel, Lakers'ın 2020 yılında NBA şampiyonluğuna ulaştığı sezonda takımın başında yer alıyordu.
Phoenix Suns'taki başantrenörlük görevi ise yalnızca bir sezon sürdü.