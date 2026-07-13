Vincenzo Italiano'dan Abdul Fatawu'ya onay!

Beşiktaş, sağ kanada hız ve atletizm katacak isim olarak Abdul Fatawu'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leicester City'den ayrılmak isteyen Ganalı oyuncu için siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlıyor.
22 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 22 milyon euro.
ITALIANO'DAN TRANSFERE ONAY
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da bu transfere onay verdiği belirtildi.
22 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 22 milyon euro.
ITALIANO'DAN TRANSFERE ONAY
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da bu transfere onay verdiği belirtildi.