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Vincenzo Italiano'dan Abdul Fatawu'ya onay!

Beşiktaş, Leicester City'den ayrılmak isteyen Ganalı kanat Abdul Fatawu için harekete geçti. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 07:47 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 08:17
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Vincenzo Italiano'dan Abdul Fatawu'ya onay!
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Beşiktaş, sağ kanada hız ve atletizm katacak isim olarak Abdul Fatawu'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Leicester City'den ayrılmak isteyen Ganalı oyuncu için siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlıyor.

22 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 22 milyon euro.

ITALIANO'DAN TRANSFERE ONAY

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da bu transfere onay verdiği belirtildi.

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