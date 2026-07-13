Hırvatistan Milli Takımı'nda ikinci Bilic dönemi!

Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Slaven Bilic getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hırvatistan Milli Takımı'nda ikinci Bilic dönemi!
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Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Slaven Bilic getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh ekibini çalıştırmıştı.

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