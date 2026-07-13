Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, 14 Temmuz Salı ve 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak toplam 14 karşılaşmayla sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİNCİ TUR TAKVİMİ BELLİ
Birinci eleme turunu geçen takımlar, ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ GORNIK ZABRZE
İkinci eleme turu aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolculuğuna bu turdan başlayacak.
14 TEMMUZ SALI PROGRAMI
Kuops Kuopio - Vardar: İlk maç 2-0
Iberia Tiflis - Flora Tallinn: İlk maç 3-2
Riga - Ararat-Armenia: İlk maç 0-2
Gyori ETO - Vikingur Reykjavik: İlk maç 0-1
The New Saints - Sabah: İlk maç 0-2
Levski Sofya - Borac: İlk maç 1-1
Inter Escaldes - Lincoln Red Imps: İlk maç 1-3
Drita - Kauno Zalgiris: İlk maç 1-1
Shamrock Rovers - Floriana: İlk maç 0-2
Larne - Tre Fiori: İlk maç 1-0
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA PROGRAMI
Universitatea Craiova - ML Vitebsk: İlk maç 4-1
Atert Bissen - Klaksvik: İlk maç 1-2
Egnatia - Petrocub: İlk maç 1-1
Sutjeska - Kayrat Almaty: İlk maç 1-2
Birinci eleme turunu geçen takımlar, ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ GORNIK ZABRZE
İkinci eleme turu aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolculuğuna bu turdan başlayacak.
14 TEMMUZ SALI PROGRAMI
Kuops Kuopio - Vardar: İlk maç 2-0
Iberia Tiflis - Flora Tallinn: İlk maç 3-2
Riga - Ararat-Armenia: İlk maç 0-2
Gyori ETO - Vikingur Reykjavik: İlk maç 0-1
The New Saints - Sabah: İlk maç 0-2
Levski Sofya - Borac: İlk maç 1-1
Inter Escaldes - Lincoln Red Imps: İlk maç 1-3
Drita - Kauno Zalgiris: İlk maç 1-1
Shamrock Rovers - Floriana: İlk maç 0-2
Larne - Tre Fiori: İlk maç 1-0
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA PROGRAMI
Universitatea Craiova - ML Vitebsk: İlk maç 4-1
Atert Bissen - Klaksvik: İlk maç 1-2
Egnatia - Petrocub: İlk maç 1-1
Sutjeska - Kayrat Almaty: İlk maç 1-2