Mehmet Sepil'den Göztepe'ye Avrupa mesajı

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yeni sezon hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. Sepil, Emerson'dan beklenen gelirin tamamının Göztepe'nin büyümesi ve akademi için kullanılacağını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 15:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mehmet Sepil'den Göztepe'ye Avrupa mesajı
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Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında kamp yapan futbol takımını ziyaret eden Sepil, yeni sezon hedefleri, kulübün finansal durumu ve akademi planları hakkında konuştu.

HEDEF YİNE AVRUPA

Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılmaya hazır olduğunu belirten Mehmet Sepil, hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Sepil, "Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Geçen sene son maça kadar bunu kovaladık olmadı, çok üzüldük. Şimdi yeniden yapılanmamıza, futbolda yaptıklarımıza devam edip önümüzdeki sezonu başarılı bir şekilde kapatıp Avrupa'yı kovalayacağız. Hedef yine aynı." ifadelerini kullandı.

AKADEMİYE İLGİ ARTTI

Mehmet Sepil, 19 yaş altı takımının bu sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiğini hatırlattı.

Sepil, bu başarının ardından Göztepe'nin genç oyuncularına tüm liglerden ciddi ilgi olduğunu vurguladı.

MUĞLASPOR İLE İŞBİRLİĞİ

Muğlaspor ile yapılan işbirliğine de değinen Sepil, Muğla'ya özel bir sempatisi olduğunu söyledi.

Sepil, "Muğla'ya benim büyük bir sempatim var. Muğlaspor'u izliyorum. 3 yılda 3 lig çıkıp başarılı olmak hiç kolay değil. Onlara maddi olarak katkıda bulundum. Muğlaspor'a bir katkıda bulunabilir miyiz diye konuştuk. Bu çerçevede ilk işbirliğini Salem Bouajila üzerinden yaptık. Muğlaspor'la işbirliği yapacağız." dedi.

ALTINORDU AÇIKLAMASI

Mehmet Sepil, Altınordu ile de işbirliği yapmak istediklerini ancak projelerin uyuşmadığını belirtti.

Sepil, Altınordu'nun uzun süredir yarışmacılıktan çekildiğini hatırlatarak kendi akademi projeleri nedeniyle ortak zeminin oluşmadığını ifade etti.

"TRANSFER LİMİTİMİZ YOK"

Göztepe'nin finansal durumuna da değinen Sepil, kulübün iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Sepil, "Finansal olarak iyi durumda olduğumuzun en iyi göstergesi bu yıl üçüncü sene ve yine bizim transfer limitimiz yok. O yazı federasyondan geldi. Niye transfer limitimiz yok? Çünkü hiç kimseye borcumuz yok." ifadelerini kullandı.

"GELİRLER GÖZTEPE İÇİN HARCANACAK"

Mehmet Sepil, transfer gelirlerinin kulübün geleceği için kullanılacağını vurguladı.

Sepil, "Bu sene ciddi bir para Emerson'dan gelecek gibi gözüküyor. Bu gelirlerin tamamı yine Göztepe için harcanacak. Bizim her kazandığımız para değerlidir. Bunu akıllı bir şekilde harcayacağız. Göztepe'nin büyümesi ve akademi için harcayacağız." dedi.

Sepil, Göztepe'nin oyuncu maaş bütçesinin birçok kulübe göre daha düşük olduğunu belirtti.

Bunun oyuncuların Göztepe'ye daha uygun maliyetlerle gelmesinden kaynaklandığını ifade eden Sepil, bonservis konusunda ise çekingen davranmadıklarını söyledi.

"PREMIER LİG HAYALİ OLSUN İSTİYORUZ"

Mehmet Sepil, Göztepe'nin transfer yaklaşımıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sepil, "Bizim herhangi bir oyuncuya 3-4 milyon avro bonservis vermemiz şu an bizi ürkütmüyor. Gelen oyuncunun ister Türk olsun, ister yabancı olsun Premier Lig hayali olsun istiyoruz." diye konuştu.

OLİMPİK BRANŞLARA VURGU

Sepil, Göztepe'nin olimpik branşlarda da önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Cimnastik, yelken ve tekvando gibi branşlarda Göztepeli sporcuların Türkiye şampiyonaları ve uluslararası yarışlarda madalya kazanmasının artık normal hale geldiğini belirtti.

VOLEYBOLDA AVRUPA HEDEFİ

Salon branşlarında yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyleyen Sepil, voleybol takımına ciddi bütçeler ayırdıklarını aktardı.

Sepil, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takım için yeni bir tarz oluşturduklarını ve Avrupa kupalarını hedefleyen bir yapı kurduklarını ifade etti.

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